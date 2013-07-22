В ОЭСР трансфертное ценообразование назвали методом борьбы с оффшорами

Об этом заявил глава отдела по трансфертному ценообразованию Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Джонатан Эндрюс, передает телеканал БТБ.

«Я думаю, что на пространстве международной торговли органы налогообложения нуждаются в контроле цен, по которым компании продают товары и услуги за границу. Если цены адекватно не регулируются, то компании могут использовать такие сделки, чтобы выводить прибыль за границу таких стран как Украина и помещать их в те места, где прибыль не облагается налогом вообще. Поэтому законодательная база, которую приняла Украина, предоставляет налоговым органам возможность регулировать цены так,чтобы получать справедливую долю налога на прибыль компаний», - сказал Эндрюс.

Он считает важным, чтобы страны перенимали опыт у тех государств, которые уже установили режим трансфертного ценообразования, поскольку этот метод положительно продемонстрировал себя в большинстве применивших его стран. «Большинство стран, которые практикуют такой механизм разрешения противоречий, поняли, что система работает достаточно хорошо», - подчеркнул Эндрюс.

Он не скрывает, что часть операций, связанных с низконалоговыми юрисдикциями, достаточно трудно проконтролировать. «Иногда это сложно сделать. Некоторые транзакции уникальны. Но в большинстве случаев определить цены на открытых рынках довольно просто. Нужно обеспечить ровную базу для деятельности сторон», - резюмировал специалист.