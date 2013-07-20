Завершились украинско-американские тактические учения

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония закрытия учений «Рэпид Трайдент-2013» состоялась на строевому плацу военного городка «Центральное». Под звуки Гимна Украины и Соединенных Штатов Америки были спущены флаги обеих стран. Руководители учений наградили представителей украинских и иностранных подразделений ценными подарками и грамотами. Состоялся обмен сувенирами между представителями подразделений разных стран. В частности, десантники, которые осуществляли совместные учебные прыжки, обменялись нагрудными знаками парашютиста.

Подбивая итоги двухнедельных учений, соруководители с украинской и американской сторон, первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин и офицер командования Сухопутных войск ВС США в Европе полковник Альфред Рензи отметили, что задачи, которые были поставлены перед участниками учений, успешно выполнены.

"Мы не только усовершенствовали способы действий подразделений во время участия в миротворческих операциях, но и получили надлежащий пример чувства военного братства у военнослужащих разных стран, взаимоуважения и взаимопомощи во время многонациональных операций", – отметил Назаркин.

"Работая вместе, представители всех наций, которые были привлечены к проведению нынешних учений, продемонстрировали умение действовать в команде, находить общий язык и достигать поставленных целей. То, что мы делали на протяжении учений, надеюсь, сохранит жизнь солдатам во время коалиционных и миротворческих операций", – отметил Рензи.

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Старший группы мониторинга процесса оценки подполковник Мирза Абдуллаев отметил: "Оценивая украинских военнослужащих, мы были максимально объективными. Однако отдаем должное уровню подготовки ваших солдат и офицеров – она улучшается с каждым годом. Конечно, есть определенные замечания к отдельным вопросам. Это, в частности, обеспечение средствами связи, совместимыми с аппаратурой связи армий стран НАТО".

Иностранные участники учений «Рэпид Трайдент-2013» покинут Украину в течение следующих выходных.

Украинский военный контингент прибудет в пункты постоянной дислокации 20 июля.

Справка УНИАН. Украинско-американские тактические учения серии «Рэпид Трайдент» проходят на территории нашего государства с 2006 года в рамках программы «Партнерство во имя мира». Главной целью их проведения является подготовка подразделений к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

В этом году в учениях «Рэпид Трайдент-2013» принимали участие более 1300 военнослужащих из 16 стран, в частности Украины, США, Румынии, Канады, Болгарии, Швеции, Грузии, Азербайджана, Республики Молдовы, Сербии, Польши, Норвегии, Великобритании, Армении, Дании и Германии. К мероприятию было привлечено более 800 единиц вооружения и почти 170 военных автомобилей и боевых машин. Кроме того, для отработки аэромобильной операции и элементов эвакуации раненых с поля боя были задействованы 4 вертолета Ми-8, военно-транспортный самолет АН-26 от Вооруженных Сил Украины и немецкий транспортный самолет С-160.