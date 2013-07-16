Генерал НАТО похвалил Международный центр на Львовщине

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, об этом Бен Ходжес заявил во время посещения Международного центра миротворчества и безопасности в Яворивском районе Львовской области.

В частности, генерал-лейтенант ознакомился с инфраструктурой и учебно-материальной базой Международного центра миротворчества и безопасности, организацией и порядком проведения учений “Репид Трайдент”, а также посетил отдельные учебные участки. Военнослужащие различных контингентов продемонстрировали практические элементы действий в соответствии со сценарием учений. Во время осмотра Бен Ходжес пообщался с солдатами и офицерами разных стран и оценил возможности вооружения и военной техники украинских подразделений. В частности, одобрительные отзывы уважаемого гостя получил бронетранспортер Сухопутных войск ВС Украины – БТР-80.

Генерал-лейтенанту были представлены действия разведывательного взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады во время десантирования парашютным способом с вертолета Ми-8 на установленный участок приземления. Также военными вертолетными 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины была проведена практическая фаза тренировки медицинской эвакуации поисково-спасательной группой с применением лебедки. На других учебных участках для высокого гостя была организована презентация лазерной системы имитации тактических действий MILES, которая используется в процессе боевой подготовки украинскими военными. Отечественные инструкторы также продемонстрировали способы противодействия применению самодельных взрывных устройств.

Во время брифинга командующий Сухопутного компонента Вооруженных сил НАТО отметил, что он «увидел достаточно для того, чтобы выразить высокую оценку проделанной работе и возможностям Международного центра миротворчества и безопасности. С уверенностью могу сказать, что эти международные учения являются ярким примером успешного сотрудничества военнослужащих многих стран».

Он выразил убеждение, что в будущем страны, принимающие участие в международной программе “Партнерство во имя мира”, примут участие в многосторонних учениях, которые будут проходить одновременно на разных полигонах разных стран. Один из сегментов таких учений, по мнению командующего Сухопутного компонента Вооруженных сил НАТО, может принять и провести именно Международный центр миротворчества и безопасности.

По информации МОУ, украинско-американские тактические учения серии “Репид Трайдент” проходят на территории нашего государства с 2006 года. Главной целью их проведения является подготовка подразделений к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

В этом году в учениях “Репид Трайдент-2013” принимают участие более 1300 военнослужащих из 16 стран, в частности Украины, США, Румынии, Канады, Болгарии, Швеции, Грузии, Азербайджана, Республики Молдовы, Сербии, Польши, Норвегии, Великобритании, Армении, Дании и Германии.

В мероприятии задействованы более 800 единиц вооружения и почти 170 военных автомобилей и боевых машин. Кроме того, для отработки аэромобильной операции и элементов эвакуации раненых с поля боя задействованы 4 вертолета Ми-8 и военно-транспортный самолет Ан-26 от Вооруженных Сил Украины, немецкий транспортный самолет С-160.