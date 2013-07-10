Суд перенес рассмотрение дела Титушко и трех его сообщников

Шевченковский районный суд Киева перенес на 6 августа рассмотрение уголовного производства об обвинении Вадима Титушко, Сергея Приходько, Андрея Ярошенко и Михаила Пшука в избиении журналистов Ольги Сницарчук и Владислава Соделя во время массовых акций 18 мая в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в начале судебного заседания из-за отсутствия адвоката одного из обвиняемых приняла следственный судья Лариса Радуцкая.

На судебное заседание, которое началось в переполненном людьми зале, также пришел председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Следующее судебное заседание должно начаться 6 августа в 14.00.