Суд объединил дела Титушко и еще трех обвиняемых в избиении журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня на предварительном рассмотрении уголовного производства по обвинению Приходко, Ярошенко и Пшука вынес следственный судья Шевченковского райсуда Киева Павел Слободянюк, удовлетворив таким образом ходатайство стороны защиты потерпевших.

Как отмечается в постановлении, учитывая, что указанные трое граждан вместе с Титушко совершили одно и то же уголовное правонарушение и обвиняются по таким же статьям (хулиганство и препятствование профессиональной деятельности журналистов), суд пришел к выводу о необходимости объединения двух уголовных производств в одно с последующей передачей его на рассмотрение судье Ларисе Радуцкой, в производстве которой находится дело Титушко, и назначить к рассмотрению 10 июля на 15.00.

Следует отметить, что все обвиняемые являются безработными. Кроме того, один из них – Пшук - в 2006 году был осужден.

В то же время присутствующая на судебном заседании киевская учительница Нина Москаленко, часть дома которой в Печерском районе столицы пытаются отобрать, в том числе и рейдерским способом, опознала Ярошенко и Приходько, которые среди других лиц совершили погром в ее доме, и сообщила об этом журналистам.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

По делу о нападении на журналистов будут судить четырех человек.