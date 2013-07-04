В Польше задержали россиянина, который грабил под видом чиновника из Украины

Как сообщили УНИАН в полиции, 46-летнего россиянина задержали на основании заявления потерпевшего.

К потерпевшему обратился на улице человек, представился высокопоставленным должностным лицом и начал требовать у него деньги. Злоумышленник вырвал деньги из рук, ударил свою жертву в лицо и скрылся.

Правоохранители задержали россиянина на следующий день после нападения благодаря его детальному описанию украинцем. В ходе допроса оказалось, что он использовал фальшивые украинские документы.

"На основании собранных доказательств прокурор выдвинул мужчине обвинение в краже при отягчающих обстоятельствах и использовании фальшивых документов. Суд согласился арестовать его на три месяца", - говорится в сообщении полиции.

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За совершенное преступление польское законодательство предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь участка, на территории которого произошел инцидент, Эдита Висовская сказала УНИАН, что мужчине выдвинуто обвинение по упомянутому эпизоду. При этом она не уточнила, мог ли он таким образом грабить других людей.

Собеседник агентства отказалась назвать сумму, которую похитил мужчина, и сообщить другие обстоятельства.