Украинцы заняли первое место в мире по количеству мигрантов в ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие данные содержатся в 4-м ежегодном докладе по вопросам миграции и убежища, обнародованном Европейской Комиссией 17 июня.

Согласно данным Комиссии, в 2011 году гражданам Украины было выдано 204 тыс. видов на жительство в ЕС, гражданам США – 189 тыс., Индии – 179 тыс., Китая – 153 тыс. и Марокко – 120 тыс.

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В целом, по данным Еврокомиссии, в 2011 году было выдано 2,5 млн. первых видов на жительство гражданам третьих стран.

Из них, 30% свидетельств выдано по семейным причинам, 26% - в связи с работой, 21% - на учебу и 23% - по другим причинам.

В целом, на 1 января 2012 года в ЕС проживало 20,7 млн. выходцев из третьих стран, или 4,1% всего населения ЕС.