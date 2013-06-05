Украинцы едут в Крым и Европу в поисках сезонных заработков (видео)

Украинские заробитчане едут на Запад Украины и Север Европы. На юг украинцы едут работать, в частности, официантами, сообщает ТСН.

Наиболее востребованы рабочие руки - в гостинично-ресторанном бизнесе, далее - строительство, уборка урожая и работа переводчиком.

"Есть огромное количество возможностей: от продажи шаурмы до организации экскурсий. Некоторые зарабатывают такое количество денег, которые потом помогают зиму спокойно пережить", - сообщила рекрутер Наталья Бровченко.

Также, если повезет, и жить можно бесплатно. Некоторые компании предоставляют общежития для персонала и питание. Но везет не всем.

Юристы предупреждают украинцев о рисках. Главный из них - не прописанные и не подписанные соглашения с работодателем.

Так, Евгений в свое время не испугался наняться на сезонную работу за границей. Сбор ягод, например, в Финляндии приносит где-то по тысяче евро в месяц. Однако за свой счет оплачивается проживание, питание и порой даже труд.

"Поле клубники, которое заболело какуйто плесенью, и надо было плохую ягоду выбирать, чтобы дальше не распространялось. Аргументировали таким образом, что потом ягода поспеет и вы на ней заработаете", - рассказал Евгений.

Еще один совет от юристов: если трудовой договор у вас есть, то прочитать ее внимательно нелишне. "Исчерпывающий перечень того, что человек будет делать, все существенные условия по оплате, по порядку оплаты, по гарантии возврата", - перечисляют юристы. Но ни один риск не заставляет работников отказываться от поездок.