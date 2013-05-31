Окунская будет баллотироваться в депутаты по округу Власенко

Об этом она заявила, комментируя информацию о возможном выдвижении Власенко кандидатом в депутаты от «Батькивщины» на довыборах.

«Мне стало известно, что партия «Батькивщина» планирует выдвинуть Сергея Власенко кандидатом на выборах депутатов в одном из так называемых «проблемных» округов. Хочу заявить о своем намерении баллотироваться по тому же округу и победить Власенко на выборах», - заявила Окунская.

Она отметила, что уже подготовила предварительный план своей избирательной кампании.

«Конкретные тезисы моей избирательной программы будут обнародованы сразу после регистрации кандидатов. Она будет базироваться на оппозиционной платформе, поскольку на данный момент я вижу себя в нише конструктивной оппозиции к действующей власти. Я выступаю за масштабный пересмотр экономической, социальной и культурной политики государства. Особое внимание моя команда будет уделять вопросам государственной защиты материнства и детства, так как считаю, что по состоянию на сегодня ситуация в этой сфере более чем плачевная», - рассказала будущий кандидат.

Окунская заявила, что достаточно хорошо ориентируется в украинском законодательстве и готова на всех уровнях защищать интересы своих избирателей.

«За пять лет постоянных судебных тяжб я досконально изучила гражданское, семейное и другие отрасли права, а также процессуальное законодательство. За время пребывания Власенко у власти я успела испытать всю ту несправедливость, которую, к сожалению, наши граждане часто терпят со стороны чиновников. Я уверена, что моих знаний и навыков достаточно для того, чтобы профессионально защищать интересы избирателей на всех уровнях государственного управления», - отметила она.

Окунская также сообщила, что намерена использовать весь арсенал прав и полномочий, которыми обладают кандидаты в депутаты.

«С первых дней избирательной кампании я буду использовать весь арсенал инструментов, доступных кандидатам в депутаты, в том числе проводить встречи с гражданами и организовывать митинги. Я также готова выйти на дебаты со своим основным конкурентом, если он, конечно, не побоится такой встречи», - предупредила она.

Кроме того, Окунская подчеркнула, что не сомневается в своей победе на выборах.

«Я уверена, что одержу победу в противостоянии с Власенко в рамках избирательной кампании. Хотя, зная Сергея, я сомневаюсь, что у него хватит мужества войти в честную и открытую предвыборную дискуссию со мной», - отметила она.