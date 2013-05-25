Милиция составила админпротоколы на 13 противников гей-парада в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в г. Киеве.

Как отметили во ОСО, все задержанные были доставлены в Шевченковское райуправление милиции, где на них составили админпротоколы по ст. 173 КУоАП.

Также в столичном главке отметили, что охрану общественного порядка во время “Марша равенства”, в котором принимали участие около 50 человек, осуществляли 500 сотрудников спецподразделений МВД.

Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» сообщества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы) проходил возле киностудии им. Довженко.

Сначала гей-парад планировался в центре Киева, однако суд запретил проведение 25 мая, на День Киева, всех мероприятий, кроме официальных.