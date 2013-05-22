В Киеве началось заседание украинско-белорусской экономической комиссии

Ее XXII заседание проходит сегодня под председательством первого вице-премьера Сергея Арбузова. Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает РБК-Украина.

Среди вопросов, которые планируется обсудить сегодня, - состояние торгово-экономического сотрудничества и увеличение товарооборота между странами, сотрудничество в разных отраслях промышленности, транспорта, АПК, ТЭК и др. Также будут подведены итоги выполнения решений прошлогоднего заседания комиссии.

Сергей Арбузов во время встречи с Владимиром Семашко отметил высокий уровень партнерских отношений между Украиной и Беларусью - не только на уровне государственных органов, но и на уровне простых граждан. «Приятно удивлен, что на Евровидении жители наших стран поддержали представителей друг друга. Хочу от имени Украины поблагодарить граждан Беларуси за высокие баллы», - сказал Арбузов.

Он особо отметил важность работы межгосударственной комиссии в сфере развития торгово-экономических отношений между нашими странами. «Нам удается учитывать интересы друг друга. Конечно, возникают какие-то разногласия, но они быстро устраняются. Ведь Беларусь всегда была и будет важнейшим партнером для Украины», - добавил Сергей Арбузов, открывая заседание комиссии.

Он напомнил, что в числе торговых партнеров Украины за 2012 г. Беларусь заняла второе место среди стран СНГ после России, а также четвертое место среди стран в мире. Сотрудничество между странами происходит не только в традиционных сферах, но в высокотехнологичных - например, в IT-технологиях, подчеркнул Арбузов.

«В силу нашей близости неизбежно возникают проблемы. Собственно, для решения этих вопросов и работает комиссия. В частности, нас не могут не волновать проблемы, с которыми сталкиваются украинские производители на белорусском рынке - кондитерских изделий, молочных продуктов. Надеюсь, мы решим эту проблему», - отметил первый вице-премьер Украины. Он добавил, что украинский рынок, за редким исключением, открыт для белорусской продукции, поэтому Украина ожидает адекватного ответа со стороны Минска.

Напомним, что отечественные производители заявили о фактической блокировке своей продукции со стороны белорусских властей и обратились за помощью к Сергею Арбузову, по поручению которого в Кабмине прошел ряд встреч и совещаний по этому вопросу. Первый вице-премьер заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы защитить интересы своих экспортеров.