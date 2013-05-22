На Черниговщине ВАЗ влетел в микроавтобус и загорелся: есть погибшие

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, ДТП произошла вчера на 99-м километре автодороги Кипти–Глухов-Бачевск в Борзнянском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и осуществил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter. После столкновения ВАЗ-21099 загорелся.

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Водитель автомобиля ВАЗ-21099, 1966 года рождения, и его пассажирка, 1955 года рождения, погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и трое его пассажиров госпитализированы.

По данным пресс-службы прокуратуры области, данные об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, внесены следственным управлениям УМВД Украины в Черниговской области в Единый реестр досудебных расследований. Ход расследования контролирует прокуратура области.