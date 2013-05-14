Огневич вынуждено прервала выступление на генеральной репетиции Евровидения (видео)

Как известно, она выступит седьмой с песней Gravity.

Как сообщает сайт "ТелеПростір", сегодня на генеральной репетиции у Огневич возникли проблемы с in-ear (ушные мониторы, которые позволяют артисту слышать фонограмму). Выступление было остановлено и возобновлено через несколько минут.

"По постановке номера, великан Игорь Вовковинский выносит Злату на сцену Евровидения на руках и ставит на платформу камень, где наша певица находится во время всего выступления. Вероятно, во время вышеупомянутого действия наш богатырь задел провод, который соединяет ушной монитор с базовой станцией на платье певицы и in-ear перестал работать. Или непосредственно техперсонал плохо закрепил передатчик на одежде Златы. В любом случае, во время полуфинала, по словам организаторов конкурса, все будет в порядке".

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Напомним, "Евровидение-2013" пройдет в шведском городе Мальме 14, 16 и 18 мая. Швеция получила право провести у себя популярный фестиваль песни благодаря победе Loreen на конкурсе год назад в Баку.