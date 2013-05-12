Букмекеры: Огневич входит в тройку фаворитов «Евровидения-2013»
15:24, 12 мая 2013Общество
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По оценкам букмекеров, украинская певица Злата Огневич входит в тройку фаворитов 58-го международного песенного конкурса «Евровидение-2013».
Злата Огневич - в фаворитах «Евровидения-2013»
Как сообщает РИА «Новости», возглавляет рейтинг певица из Дании Эмили де Форест, Огневич - на втором месте, и замыкает тройку фаворитов норвежская певица Маргарет Бергер.
Как сообщал УНИАН, сегодня в шведском городе Мальме состоится официальное открытие 58-го международного песенного конкурса «Евровидение-2013»
Огневич выступит под номером 7 в первом полуфинале, который состоится 14 мая.
Финал состоится 18 мая.
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