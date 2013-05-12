Букмекеры: Огневич входит в тройку фаворитов «Евровидения-2013»

Как сообщает РИА «Новости», возглавляет рейтинг певица из Дании Эмили де Форест, Огневич - на втором месте, и замыкает тройку фаворитов норвежская певица Маргарет Бергер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в шведском городе Мальме состоится официальное открытие 58-го международного песенного конкурса «Евровидение-2013»

Огневич выступит под номером 7 в первом полуфинале, который состоится 14 мая.

Финал состоится 18 мая.