Только шестой части украинцев нравится публичная набожность политиков

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были презентованы сегодня в Киеве во время круглого стола на тему “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.

По данным опроса, в ноябре 2010 года 21% респондентов положительно относились к «публичной демонстрации государственными деятелями их религиозного поведения».

В соответствии с исследованием, негативно к публичной демонстрации религиозности относятся 38% опрошенных и столько же – безразлично.

Среди верующих позитивное отношение к такому поведению госдеятелей выразили только 22%, а негативное - 34%.

Граждане Украины, по данным исследования, не уверены, что церковь влияет на нравственность украинской политики. По пятибалльной шкале это влияние оценено в 2,39 балла: от 2,87 на юге, до 2,21 на востоке страны. Выше всех оценили влияние церкви на нравственность политики верующие УГКЦ - 2,88 балла, УПЦ - 2,81 и УПЦ (КП) - 2,67, ниже всех - “простые христиане” - 2,14 балла.

Положительно оценили влияние церкви на нравственность украинской политики 35% респондентов. Негативное влияние отметили всего 12% опрошенных.

В то же время, по мнению граждан, политики влияют на церковь в большей степени, чем церковь на нравственность политики. Их влияние на церковь оценено в 3,27 балла: от 3,33 на юге, до 3,20 на востоке страны. При этом влияние политиков на церковь считают негативным 44% опрошенных: от 38-39% на западе, юге и востоке до 56% - в центре. Негативное влияние отметили также относительное большинство верующих - 41% и большинство (55%) неверующих.

Мнение о том, что указанное влияние является негативным, преобладает во всех группах по конфессионально-церковной принадлежности: от 52% - “просто христиане”, до 37% среди верующих УГКЦ и УПЦ.

Опрос был проведен 28 февраля - 6 марта. В нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.