Грищенко обсудил с Филаретом мероприятия к 1025-летию Крещения Руси

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, в частности, речь шла о мероприятиях, которые будут организовываться на государственном уровне. В этом контексте вице-премьер проинформировал патриарха Филарета о принятом на сегодняшнем заседании правительства распоряжении «О внесении изменений в план мероприятий по подготовке и празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси».

«Принципиально важно, чтобы празднование 1025-летия крещения Киевской Руси служило объединению украинского общества, налаживанию конструктивного государственно-религиозного и межконфессионального диалога», – подчеркнул К.Грищенко.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы государственно-церковного взаимодействия и сотрудничества с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Во встрече также приняли участие министр культуры Леонид Новохатько и советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации Президента Украины Юрий Богуцкий.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в эфире «5-го канала» глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что 1025-летие Крещения Руси «этот государственно-церковный праздник, и в праздновании будут принимать участие и Московский патриархат, и Киевский патриархат, и греко-католическая церковь, и римско-католическая церковь и другие церкви. Это праздник наш, украинский. Речь идет о крещении Киевской Руси, не Московской. Москвы в то время не было, и потому им праздновать рано».

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До этого глава УПЦ КП заявил, что празднование 1025-летия Крещения Руси без участия Киевского патриархата "может внести разделение в украинское общество".

Ранее стало известно, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл приглашен в Украину на празднование 1025-летия Крещения Руси, но, как заявил секретарь отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, «однозначно не будет присутствовать там, где появится так называемый патриарх Филарет».

На данное время планируется, что 26 июля в Киеве во дворце "Украина" состоится праздничная церемония с участием Президента Виктора Януковича и глав всех церквей.