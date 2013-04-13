В Украине остаются подтопленными 98 населенных пунктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявил директор Департамента организации мероприятий по цивильной защите Василий Стоецкий.

«На сегодняшний день остаются подтопленными 98 населенных пунктов. Наибольшее количество таких населенных пунктов в Киевской области – 57 населенных пунктов, Волынской – 21, Житомирской – 9, Ривненской – 4», – сказал В.Стоецкий.

Кроме того, по словам В.Стоецкого, частично подтоплены 74 жилых дома, в частности, в Киевской области – 38, Ривненской – 32, Львовской – 2, Хмельницкой – 2.

«За минувшие сутки помощь населению в откачивании воды оказывали 196 сотрудников ГСЧС и 6 единиц насосной техники», – подчеркнул он.

«У нас продолжает иметь место отсутствие транспортного сообщения к 10-ти населенным пунктам. Размыты где-то грунтовые дороги, это переливы через грунтовые дороги. Оно абсолютно не угрожает населенным пунктам, но неудобство в том, что транспорт двигается по объездных дорогах. Это происходит в Киевской, Ривненской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях. Безусловно, в данное время и техника Укравтодора, и местных органов исполнительной власти делает все, чтобы возобновить сообщение, и возобновить этот короткий путь к населенным пунктам, который всегда использовался для транспортного сообщения», – отметил В.Стоецкий.

В свою очередь начальник отдела Украинского гидрометеорологического центра Виктория Бойко сообщила, что 13-14 апреля продолжится дальнейшее развитие водополья на верхнем Днепре, реках бассейна Припяти, Десны, нижних течениях рек Сула, Псел, малых реках Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской областей, в Южном Буге (Хмельницкая, Винницкая области).

«В целом этот процесс происходит каждый год на речках Украины. Это абсолютно нормальная адекватная ситуация. Нет в этом ничего удивительного и уникального. Безусловно, каждый год водополье бывает разным», – сказала В.Бойко.