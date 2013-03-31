У Попова отчитались, что расчистили свыше 70% ливнеприемников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, состоянием на 31 марта работниками коммунальной корпорации «Киевавтодор» от снега очищены 21082 ливнеприемных решеток из 28710, находящихся на балансе КК «Киевавтодор». Это составляет 73% от балансового количества решеток. Работы по очистке остальной части ливнеприемников продолжаются и продлятся к их полной расчистки, заверили в городском штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Они также обращаются к киевлянам с просьбой в случае выявления нерасчищенных ливнеприемников сообщать операторам Контактного центра (15-51). Там также круглосуточно принимают обращения киевлян относительно уборки снега и работы общественного транспорта.