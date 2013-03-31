В КГГА рассказали, как коммунальщики сражаются со снегом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА с ссылкой на Городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На протяжении суток работники КК «Киевавтодор» вывезли из Киева 11 872 тонны снега.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. На маршрутах наземного общественного транспорта курсируют 182 автобуса, 260 троллейбусов, 173 трамвая – 100% планового выпуска.

Кроме того, продолжаются работы по предотвращению вероятного паводка в столице из-за резкого таяния большого количества снега. КГГА мобилизовала все силы для предотвращения подтоплений и оперативной ликвидации их последствий, говорится в сообщении.

О любых проявлениях подтоплений киевлян просят сообщать по номеру Контактного центра города: 15-51 (со стационарного телефона), (044) 205-73-37 (с мобильного).