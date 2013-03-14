«Доктор Пи» заявил, что пострадавшие ему должны

Во Львове закончилось второе заседание суда по делу Андрея Слюсарчука, известного как „Доктор Пи”.

Как передает корреспондент УНИАН, по ходатайству прокурора около трех часов зачитывался акт обвинения по всем четырем статьям Уголовного Кодекса Украины, по которым выдвигаются обвинения А.Слюсарчуку (ст. 121, ст. 190, ст. 138, ст. 358 УК Украины).

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Дальше прошел допрос трех потерпевших.

Во время судебного заседания А.Слюсарчук уже не требовал отвода судьи, как на предыдущем заседании, а заявлял, что „он ничего не должен потерпевшим, а это они ему должны”.

Что именно ему должны потерпевшие и из каких соображений, А.Слюсарчук не уточнял.

Как сообщил УНИАН представитель в суде от трех потерпевших Антон Плиш, следующее заседание суда назначено на 25 марта.

Как сообщал УНИАН, несколько лет тому назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который даже не имеет высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же в деле - десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тыс. грн, мотивируя тем, что преступления, в которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области приняла решение, что дело А.Слюсарчука, который обвиняется в подделке документов, мошенничестве, причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и в незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

5 марта А.Слюсарчука привезли по этапу из Киева во Львов для участия в заседании Сихивского районного суда Львова.