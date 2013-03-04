В Крыму российского бизнесмена застрелили во дворе дома

Гражданин России предприниматель Баграт Варагян застрелен в крымском городе Саки, милиция просит жителей региона помочь следствию, сообщает во вторник пресс-служба крымского управления МВД, пишут РИА Новости.

По данным ведомства, 49-летний Варагян был убит вечером 19 февраля, однако пресс-служба распространила информацию об убийстве только 4 марта. Варагян жил в Саках, он был убит на улице Строительная, возле дома номер 16.

Житель многоквартирного дома, возле которого произошло убийство, сообщил по телефону на условиях анонимности, что неизвестный выстрелил в Варагяна во дворе дома, когда тот вышел из своей машины - внедорожника BMW X5.