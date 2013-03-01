Украинские аграрии потратят на посевную 38,6 млрд гривен

Что же касается использования средств, то больше всего аграрии потратят на минеральные удобрения - около 8,3 миллиарда гривен. Также деньги идут на закупку семян, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, технику, оплату труда и т.д. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в своей авторской статье для информационного агентства УНИАН.

Сейчас в большинстве регионов уже составлены рабочие планы проведения посевной и утверждены графики проведения весенне-полевых работ. А некоторых областях посевная уже стартовала.

«На прошлой неделе посевную кампанию начали аграрии Николаевской и Херсонской областей. На сегодня в них уже засеяно более 4 тысяч гектаров. Кроме того, в АР Крым уже посеяно более 30 тысяч гектаров. Начать сев раньше и в оптимальные агротехнологические сроки позволила теплая и влажная погода», - отмечает министр.

Для того, чтобы посевная началась вовремя, во всех областях Правительство начало подготовку еще в начале года. Это позволило обеспечить сельхозпроизводителей всем необходимым.

«Сельхозпроизводители других областей пока готовятся к работам в поле. В частности, завершают подготовку семян, закупку удобрений и горюче-смазочных материалов. Так, на сегодняшний день уже подготовлено 726,2 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), или 102% к потребности. А ряд областей обеспечены качественными семенами даже более чем на 120%. Это Черниговская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Львовская области», - сообщил Николай Присяжнюк.

Что касается использования средств, то больше всего аграрии потратят на минеральные удобрения - около 8,3 миллиарда гривен. На сегодня аграрии впервые за последние годы на момент начала посевной обеспечены минеральными удобрениями на 90%. В частности, сейчас аграрии накопили 859 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Приближение весенне-полевых работ вызвало подорожание удобрений примерно на 4% с начала года. Однако спрос на питательные вещества стал не единственным фактором увеличения цены. К этому привело также подорожание газа для производства минеральных удобрений. Поскольку подорожание минудобрений происходит ежегодно перед посевной, Минагрополитики заранее рекомендовало сельхозпроизводителям закупать удобрения еще с осени прошлого года, когда на их стоимость не влияет сезонный фактор. Однако, несмотря на такие значительные суммы, обойтись без минеральных удобрений невозможно, поскольку их внесение в почву является необходимой технологической составляющей посевной», - подчеркнул глава ведомства.

Министр также отметил, что несмотря на цену минудобрений, в этом году ряд областей планируют увеличить внесение минеральных удобрений почти вдвое, что будет способствовать повышению урожайности.

«В целом за последние годы постепенно растет количество минеральных удобрений, вносимых сельхозпроизводителями. Так, в 2010 году в среднем по Украине было внесено 54 кг действующего вещества на гектар, в 2011 - 68 кг, в 2012 - 80 кг. По предварительным оценкам регионов, в 2013 году планируется внести более 90 кг действующих веществ на гектар. Так, больше всего планируют внести удобрений на гектар аграрии Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областей», - подытожил Николай Присяжнюк.