Главное за день: обзор топ-новостей

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Спилберг возглавит жюри Каннского фестиваля

Знаменитый американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавит жюри 66-го Каннского кинофестиваля, который в этом году пройдет с 15 по 26 мая.

Украинские дороги попали в десятку худших в мире

Как отмечается в отчете о глобальной конкурентоспособности, подготовленном экспертами Всемирного экономического форума, качество украинских дорог оценили в 2,3 балла из 7. В то же время Николай Азаров вину за состояние дорог переложил с Укравтодора на местные власти.

МИД Германии требует, чтобы Тимошенко лечили «адекватно»

Власти Украины должны обеспечить адекватное лечение осужденной Юлии Тимошенко. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в Берлине на встрече с министром иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Первый день весны будет с мокрым снегом и дождем

Завтра в некоторых областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь, днем ​​до 6 ° тепла.

В оппозиции рассказали, за что хотят разогнать министров

Фракция «Батькивщина» начала сбор подписей в поддержку проекта постановления Верховной Рады об ответственности Кабинета министров Украины и призывает оппозиционные силы поставить свои подписи за отставку правительства.

Депутаты утвердили новые границы Киева

Киевсовет одобрил новые пределы столицы, утвердив соответствующий проект землеустройства.

«Давить их всех!»: В Донецкой ОГА обсудили способы борьбы с журналистами

В Донецке мэры городов призывали «давить журналистов», а глава Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий ответил, что журналистов давить нужно «не всех».

Янукович в понедельник слетает к Путину - источник

Планируется, что 4 марта в Москву прибудет Президент Украины Виктор Янукович для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

МВФ настаивает, что цены на газ для населения надо повышать

МВФ не меняет свою позицию относительно требования к Украине повысить цены на газ для населения.

Немецкие врачи Тимошенко объявили свой вердикт

Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре, - заявляют немецкие медики. Врачи Минздрава, в свою очередь, выразили особое мнение относительно здоровья Тимошенко.

Бенедикт XVI оставил Ватикан на белом вертолете

Бенедикт XVI направился в резиденцию Кастельгандольфо.

Янукович разделил министерство Табачника на два

Другим указом назначил Сафиуллина министром молодежи и спорта Украины. Дмитрий Табачник сохранил пост в урезанном министерстве.