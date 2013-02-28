Главное за день: обзор топ-новостей
Янукович устроил разнос Табачнику и разделил его министерство на два. Немецкие врачи говорят, что Тимошенко больна. Бенедикт XVI попрощался с папством. МВФ настаивает, что цены на газ для украинцев должны вырасти.
Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:
Спилберг возглавит жюри Каннского фестиваля
Знаменитый американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавит жюри 66-го Каннского кинофестиваля, который в этом году пройдет с 15 по 26 мая.
Украинские дороги попали в десятку худших в мире
Как отмечается в отчете о глобальной конкурентоспособности, подготовленном экспертами Всемирного экономического форума, качество украинских дорог оценили в 2,3 балла из 7. В то же время Николай Азаров вину за состояние дорог переложил с Укравтодора на местные власти.
МИД Германии требует, чтобы Тимошенко лечили «адекватно»
Власти Украины должны обеспечить адекватное лечение осужденной Юлии Тимошенко. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в Берлине на встрече с министром иностранных дел Украины Леонид Кожара.
Первый день весны будет с мокрым снегом и дождем
Завтра в некоторых областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь, днем до 6 ° тепла.
В оппозиции рассказали, за что хотят разогнать министров
Фракция «Батькивщина» начала сбор подписей в поддержку проекта постановления Верховной Рады об ответственности Кабинета министров Украины и призывает оппозиционные силы поставить свои подписи за отставку правительства.
Депутаты утвердили новые границы Киева
Киевсовет одобрил новые пределы столицы, утвердив соответствующий проект землеустройства.
«Давить их всех!»: В Донецкой ОГА обсудили способы борьбы с журналистами
В Донецке мэры городов призывали «давить журналистов», а глава Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий ответил, что журналистов давить нужно «не всех».
Янукович в понедельник слетает к Путину - источник
Планируется, что 4 марта в Москву прибудет Президент Украины Виктор Янукович для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
МВФ настаивает, что цены на газ для населения надо повышать
МВФ не меняет свою позицию относительно требования к Украине повысить цены на газ для населения.
Немецкие врачи Тимошенко объявили свой вердикт
Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре, - заявляют немецкие медики. Врачи Минздрава, в свою очередь, выразили особое мнение относительно здоровья Тимошенко.
Бенедикт XVI оставил Ватикан на белом вертолете
Бенедикт XVI направился в резиденцию Кастельгандольфо.
Янукович разделил министерство Табачника на два
Другим указом назначил Сафиуллина министром молодежи и спорта Украины. Дмитрий Табачник сохранил пост в урезанном министерстве.