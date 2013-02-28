Врачи Минздрава высказали отдельное мнение относительно здоровья Тимошенко

Комплекс мероприятий, которые рекомендуют немецкие врачи экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко из берлинской клиники “Шарите”, пациентка может получать во внебольничных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра здравоохранения, председатель Международной медицинской комиссии Минздрава Александр Качур заявил на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, в стационаре которой находится Ю.Тимошенко.

“Мы обсудили все необходимые мероприятия, связанные с дальнейшим пребыванием (Ю.Тимошенко). Комплекс мероприятий, связанный с физическими упражнениями, которые рекомендуют немецкие специалисты, может проводиться во внебольничных условиях. К такому выводу пришла комиссия Министерства здравоохранения Украины”, - сказал А.Качур.

Он отметил, что в течение двух суток украинские медики должны получить заключение немецких специалистов по поводу состояния здоровья Ю.Тимошенко и возможности ее дальнейшей реабилитации. А.Качур отметил, что после этого будет принято окончательное решение.

Он подчеркнул, что медики не подвергаются никакому политическому давлению.

Объясняя тот факт, что брифинги украинских и немецких специалистов проводятся отдельно, А.Качур сказал, что украинские медики имеют свое мнение и решили его высказать отдельно.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге после общения с Ю.Тимошенко немецкие врачи из клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль и Аннет Райсхауэр заявили, что экс-премьер нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре.

К.М.Айнхопль отметил, что, во-первых, у Ю.Тимошенко наблюдается поражение корешка нерва с правой стороны, во-вторых, это дало вторичные физические последствия, в частности, поражение задевает правую ногу, правое плечо и правую затылочную часть. «В-третьих, у Ю.Тимошенко проявляется хронический болевой синдром», - отметил К.М.Айнхойпль.

В свою очередью А.Райсхауэр сказала, что дальнейшее лечение Ю.Тимошенко будет заключаться, в первую очередь, в лечебной гимнастике. По ее словам, эти процедуры должны выполняться на специальных тренажерах. Врач отметила, что часть этих тренажеров есть в ЦКБ “Укрзализницы”, однако некоторые еще необходимо будет установить.