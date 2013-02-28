Азаров переложил вину с Укравтодора на местную власть

Об этом сообщается на странице премьер-министра Николая Азаровав Facebook.

"В последнее время от Вас (пользователей Facebook - УНИАН) поступает много фото- и видеоподтверждений о неудовлетворительном состоянии дорог в различных населенных пунктах Украины. В связи с этим нужно разъяснить, что не за все из них отвечает «Укравтодор». Улицы, проезды и автодороги в пределах населенных пунктов находятся в коммунальной собственности. Их обязаны содержать местные власти", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, местные советы принимают свои бюджеты, выделяют или не выделяют деньги на ремонт дорог, самостоятельно распоряжаются государственной субвенцией на эти цели. Поэтому, обращения о неудовлетворительном состоянии дорог в населенных пунктах необходимо, в первую очередь, направлять местным властям и дублировать их на страницу Н.Азарова, говорится в сообщении.