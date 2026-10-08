'Вервольф': вышел новый трейлер жуткого фолк-хоррора Роберта Эггерса (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 7 января 2027 года.

Вышел второй украинский трейлер жуткого фолк-хоррора "Вервольф" (Werwulf) от признанного мастера жанра, американского режиссера Роберта Эггерса ("Ведьма", "Маяк", "Варяг", "Носферату").

В новой картине, которую сам Эггерс позиционирует как свою самую мощную и самую жуткую работу, он переосмыслит известную фольклорную легенду: туманную сельскую местность в Англии XIII века будет терроризировать таинственное существо, превращая страшную сказку в реальность.

Главную роль в фильме исполнил британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, который уже снимался у Эггерса в "Носферату". Также актера можно было увидеть в фильмах "Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Годзилла", "Тенет", "Скоростной поезд", "Каскадер" и "28 лет спустя".

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Кроме того, в картине снялись Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол"), Виллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Плакса", "Английский пациент", "Тень вампира", "Человек-паук", "Антихрист", "Маяк", "Варяг", "Бедные -несчастные") и Ральф Айнесон ("Ведьма", "Создатель", "Фантастическая четверка: Первые шаги", "Франкенштейн", франшиза "Гарри Поттер") – все они также снимались в "Носферату".

Также в "Вервольфе" задействованы Нед Деннеги ("Тираннозавр", "Джейн Эйр", "Острые козырьки: Бессмертный"), Бодхи Рэй Бретнек ("Убежище", "Гамнет") и Кейт Дики ("Прометей", "Ведьма", "Зеленый рыцарь", "Варяг", сериал "Отдел нераскрытых дел").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 7 января 2027 года.

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