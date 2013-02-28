Янукович в понедельник слетает к Путину - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«В.Янукович приедет в Москву 4 марта», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, рассматривается также вариант встречи в резиденции Президента РФ в Завидово (Тверская область). Планируется, что в то же день В.Янукович вернется в Киев.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Посол России в РФ Михаил Зурабов сообщил, что встреча Президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича может состояться в марте.

«Я ожидаю, что в ближайшее время мы получим точную информацию о встрече на высшем политическом уровне. Думаю, что это состоится в марте», - сказал М.Зурабов.

Предыдущий визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен.

Тогда пресс-служба Президента Украины отмечала, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.