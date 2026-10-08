Прибыли нет: Samsung сокращает производство смартфонов сразу на 30%

Компания больше не получает прибыли от продаж смартфонов из-за растущих затрат на память.

Производство смартфонов становится все дороже из-за растущих затрат на память. Чтобы сократить убытки, Samsung начала сокращать объемы производства смартфонов в четвертом квартале 2026 года.

По данным SamMobile, мобильное подразделение Samsung экстренно обратилось к партнерам с требованием снизить объемы поставок комплектующих на 20–30%. Изначально компания рассчитывала выпустить около 270 млн смартфонов по итогам 2026-го благодаря высоким продажам складных моделей, но теперь прогноз снизился до 200 млн устройств.

Одной из причин называют резкий рост цен на память. Сообщается, что стоимость 12 ГБ LPDDR5X для смартфонов во втором квартале достигла $145–146, что на 175% больше показателя годом ранее. В результате всем производителям смартфонов приходится существенно больше платить за память, что увеличивает общую себестоимость устройств.

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Чтобы компенсировать дополнительные расходы, производители вынуждены повышать цены на свои устройства. Samsung уже несколько раз делала это в последние месяцы: подорожали как флагманские телефоны, так и доступные модели.

Отраслевые инсайдеры утверждают, что продажа смартфонов практически не приносит прибыль. Производители не могут полностью переложить рост себестоимости на потребителей и вынуждены брать часть дополнительных расходов на себя. Это приводит к существенному снижению прибыли, а в некоторых случаях устройства и вовсе приходится продавать себе в убыток.

Ранее эксперты предупреждали, что бюджетные смартфоны стоимостью до $200 в 2027 году могут исчезнуть с прилавков. Сложившаяся ситуация на рынке делает производство недорогих моделей убыточным без существенного повышения розничных цен.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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