После СЗЧ в строй вернулись военные численностью в две-три бригады, - Минобороны

В министерстве отмечают, что значительная часть военнослужащих вернулась именно на боевые должности.

Тысячи военнослужащих прибыли в подразделения по упрощенной программе возвращения после самовольного оставления части (СЗЧ). Об этом сообщает Министерство обороны Украины в связи с результатами программы по упрощенной процедуре возвращения из СЗЧ.

"Это количество сопоставимо с личным составом двух-трех бригад. Значительная часть военных вернулась именно на боевые должности. Это люди, которые уже имеют опыт, стаж службы и навыки, необходимые подразделениям", – отмечают в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что всем восстановили денежное и иное обеспечение, и они выполняют задачи. При этом добавили, что все, кто вернулся в ряды защитников, однозначно укрепляют армию, поэтому результат оценивают положительно.

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В Минобороны назвали пятерку подразделений, куда приняли больше всего вернувшихся из СЗЧ:

20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2",

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха,

3-я отдельная штурмовая бригада,

63-я отдельная механизированная бригада,

429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Также были отмечены бригады НГУ: "Хартия" и "Азов".

В Минобороны поблагодарили всех, кто решился и вернулся, отметив, что "это могло быть непростое решение, но оно точно правильное".

СЗЧ в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Минобороны приняло решение, что военные, которые по состоянию на 12 июня самовольно покинули часть (СЗЧ), смогут вернуться до 20 сентября по новой процедуре.

Самый простой способ возвращения предлагался через приложение "Армия+", где, в частности, можно было выбрать новое подразделение из списка; указать желаемое направление службы и опыт; получить сопровождение до зачисления в новую часть.

Подать заявку также можно было напрямую в выбранную воинскую часть и через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ или 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск – для военнослужащих ВСУ.

После согласования рапорта в "Армия+" появлялся статус "В пути", который подтверждал, что военнослужащий добровольно возвращается на службу и имеет 5 дней, чтобы прибыть в новую часть.

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