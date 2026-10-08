В киевском метро произошел блэкаут: остановились поезда и эскалаторы

Сообщается, что в Киеве отключено электроснабжение станций метро "Арсенальная" и "Университет".

В Киевском метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Из-за снижения напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов", – отметили в КГГА.

По данным пабликов, движение поездов приостановлено на всех трех линиях киевского метро. На самих станциях отсутствует освещение. Профильные паблики также сообщали, что в столице частично отключилось электричество вне графика.

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В 18:39 КГГА сообщила, что на "синей" и "зеленой" линиях метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. Движение поездов на "красной" линии пока приостановлено.

Обновлено в 19:10. В 18:50 ДТЭК сообщила, что в Киеве из-за вражеской атаки произошло аварийное отключение.

"Расписания временно не действуют. Энергетики уже работают на местах", – отметили в компании, добавив, что о любых изменениях ДТЭК будет информировать население в своем Telegram-канале.

Обновлено в 19:30. Уже в 19:24 в КГГА сообщили, что движение поездов возобновлено на всех линиях столичного метрополитена, однако поезда курсируют с увеличенными интервалами:

"красная" линия – 10 мин;

"синяя" линия – 5 мин;

"зеленая" линия – 10 мин.

Также сообщается, что все станции метро открыты для входа.

Ситуация в энергосистеме – последние новости

Утром УНИАН сообщал, что 8 октября в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света. В Киевской области экстренные отключения ввели в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме "Киевводоканал" предупреждал жителей Святошинского, Соломенского, Шевченковского и Голосеевского районов о возможном снижении давления в водопроводной сети или временном прекращении водоснабжения.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 8 октября в части регионов Украины в течение суток будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Для населения графики отключений предусматривают от 0,5 до 1,5 очереди.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев прогнозирует, что в Украине периоды без стабильного электроснабжения могут длиться по 15–16 часов подряд.

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