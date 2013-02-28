Немецкие врачи Тимошенко огласили свой вердикт

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове после обследования Ю.Тимошенко заявил председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.

По его словам, сегодня немецкие специалисты провели с Ю.Тимошенко “продолжительную беседу”, а с украинскими членами Международной медицинской комиссии - совещание.

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К.М.Айнхойпль сообщил, что после сегодняшнего визита врачи клиники “Шарите” пришли к такому заключению: “Первое - госпожа Тимошенко больна. Второе - госпожа Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении. Мы настоятельно рекомендуем продолжить это лечение именно в стационарных условиях”.

По его словам, болезнь Ю.Тимошенко “состоит из трех компонентов”.

Он сказал, что, во-первых, у Ю.Тимошенко наблюдается поражение корешка нерва с правой стороны, во-вторых, это дало вторичные физические последствия, в частности, поражение задевает правую ногу, правое плечо и правую затылочную часть. «В-третьих, у Ю.Тимошенко проявляется хронический болевой синдром», - отметил К.М.Айнхойпль.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заключение своей медкомиссии заявила, что Ю.Тимошенко, которая с мая 2012 года находится в ЦКЛ «Укрзализницы», не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

Кроме того, сегодня, 28 февраля, заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Лилия Фролова сообщила, что, по заключению судебно-медицинской экспертизы, экс-премьер не нуждается в лечении в условиях стационара и может принимать участие в заседаниях суда в Киеве, на которых проходят допросы свидетелей по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.