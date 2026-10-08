За Уралом горит крупнейший НПЗ России: прилетели дроны

Омский НПЗ способен перерабатывать 22,23 млн тонн нефти в год.

Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему в России нефтеперерабатывающему заводу – в Омске. Об этом сообщают украинские и российские Telegram-каналы.

"Удалось прорвать российскую ПВО в Омске. Ударные БПЛА Сил обороны нанесли удар по Омскому НПЗ, крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу РФ", – сообщает, в частности, паблик Exilenova+.

Успешную атаку подтверждает украинская оборонная компания Fire Point.

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"Силы обороны Украины атаковали крупнейший российский НПЗ на расстоянии более 2500 км от границы с помощью модернизированных БПЛА FP-1", – говорится в сообщении.

По информации Fire Point, Омский НПЗ является крупнейшим в России и способен перерабатывать 22,23 млн тонн нефти в год.

После попадания украинских дронов на территории НПЗ вспыхнул пожар, кадры которого россияне охотно публикуют в Сети.

Омский НПЗ

Как писал УНИАН, летом Украина уже атаковала Омский НПЗ, который до этого оставался вне зоны досягаемости украинских беспилотников. После атаки 6 июля завод на некоторое время приостановил работу, поскольку были повреждены ключевые установки первичной переработки нефти.

На тот момент в России уже бушевал топливный кризис из-за украинских ударов и по другим НПЗ страны-агрессора. По оценкам, на тот момент дефицит топлива непосредственно затронул около 50 миллионов россиян, а до 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны были выведены из строя.

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