Янукович разделил министерство Табачника на два

Президент Украины Виктор Янукович постановил образовать Министерство образования и науки Украины и Министерство молодежи и спорта Украины, реорганизовав Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины и Государственную службу молодежи и спорта Украины.

Об этом говорится в указе «О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

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Согласно документу, Кабинет министров должен подать проекты положений о центральных органах исполнительной власти, образованных этим указом, и предложения относительно внесения в акты Президента Украины изменений, которые следуют из этого указа.

Также правительство должно привести свои акты и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим указом и обеспечить осуществление других мер, следующих из этого указа.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.