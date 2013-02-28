МИД Германии требует, чтобы Тимошенко лечили «адекватно»

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в Берлине на встрече с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщает Росбалт.

"Юлия Тимошенко и другие заключенные бывшие министры и члены правительства имеют право на справедливое судебное разбирательство. Следует избегать избирательного, политически мотивированного правосудия", — отметил Вестервелле, сообщается на официальном сайте украинского экс-премьера.

По словам министра, оппозиционный политик, который нуждается в лечении, имеет право на адекватную медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на заключение международной комиссии объявило о том, что Юлия Тимошенко более не нуждается в лечении. однако врачи клиники "Шарите" выразили несогласие с позицией украинских медиков.