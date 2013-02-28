Бенедикт XVI улетел из Ватикана на белом вертолете
19:19, 28 февраля 2013Мир
1526 0
Бенедикт XVI покинул Ватикан и направился в резиденцию Кастельгандольфо.
Папа Римский Бенедикт XVI / Фото: Сrm-jam.com
Бенедикт XVI, который сегодня перестанет быть Папой Римским, в 17.07 покинул Ватикан на белом вертолете и направился в летнюю резиденцию Кастельгандольфо, где он проведет ближайшие два месяца.
Как передает РИА «Новости», попрощаться с понтификом, который стал первым в современной истории главой Римско-католической церкви, отрекшимся от Апостольского престол, к ватиканским стенам пришли сотни верующих. Из Апостольского дворца папа вышел в белой одежде под аплодисменты.
Прямую трансляцию отъезда Бенедикта XVI ведет телевизионный центр Ватикана (CTV).
Режим "вакантного престола" в Ватикане будет объявлен сегодня в 20.00 (21.00 по киевскому времени).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter