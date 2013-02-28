Бенедикт XVI улетел из Ватикана на белом вертолете

Бенедикт XVI, который сегодня перестанет быть Папой Римским, в 17.07 покинул Ватикан на белом вертолете и направился в летнюю резиденцию Кастельгандольфо, где он проведет ближайшие два месяца.

Как передает РИА «Новости», попрощаться с понтификом, который стал первым в современной истории главой Римско-католической церкви, отрекшимся от Апостольского престол, к ватиканским стенам пришли сотни верующих. Из Апостольского дворца папа вышел в белой одежде под аплодисменты.

Прямую трансляцию отъезда Бенедикта XVI ведет телевизионный центр Ватикана (CTV).

Режим "вакантного престола" в Ватикане будет объявлен сегодня в 20.00 (21.00 по киевскому времени).