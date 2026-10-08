В РФ проблемы с интернетом после удара по дата-центру 'Яндекса', – СМИ

Даже государственная платформа "Госуслуги" работает нестабильно.

Российский интернет-гигант "Яндекс" приостановил работу одного из своих ключевых центров обработки данных в России после атаки беспилотника. Об этом в комментарии CNBC сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что атака повредила часть инфраструктуры и вызвала пожар в дата-центре компании, расположенном в городе Сасово Рязанской области. В результате дата-центр полностью прекратил работу, из-за чего некоторые сервисы "Яндекса" могут быть недоступны для пользователей.

"Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия", – сообщил "Яндекс".

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Как сообщает "Астра", после атаки на дата-центр в России фиксируются сбои в работе ряда интернет-СМИ, соцсетей, портала "Госуслуги" (аналог украинского "Дія"), онлайн-банкинга и некоторых мобильных операторов.

"В списке регионов РФ по количеству жалоб на проблемы со связью лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Краснодарский край, Московская, Свердловская, Нижегородская и Ростовская области", – сообщает "Астра".

Удары РФ по дата-центрам в Украине

Как писал УНИАН, в сентябре Россия начала кампанию ударов по украинской интернет-инфраструктуре. Атаки на дата-центры направлены на то, чтобы нарушить работу банковских систем, торговли и государственных сервисов.

Такие атаки действительно сопровождались локальными перебоями с интернет-связью у некоторых провайдеров. Вместе с тем эксперты отмечали, что проблемы носят ситуативный характер и быстро устраняются. В то же время атаки стали сигналом для операторов о необходимости дальнейшей децентрализации оборудования и диверсификации поставщиков, чтобы избежать масштабных отключений в будущем.

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