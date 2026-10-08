Германия автоматически продлила временную защиту для украинцев до марта 2028 года

Это не касается тех, кто въезжает в Германию с 9 октября этого года и подлежит призыву на военную службу в Украине.

Германия продлила срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Об этом говорится в поправках к постановлению, опубликованному в Федеральном вестнике законов Германии.

В ней предусмотрено, что временная защита для украинцев автоматически продлевается, если они уже находятся в Германии и имеют вид на жительство в соответствии с §24 AufenthG.

В то же время в документе указано, что это не касается тех, кто въезжает в Германию с 9 октября 2026 года и, в соответствии с законодательством Украины, является военнообязанными.

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На них не распространяются соответствующие положения, если они не подтвердят, что выполняют эти военные обязанности.

Германия отменила защиту для части украинских мужчин

Как сообщал УНИАН, в августе 2026 года Германия прекратила предоставление временной защиты части украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Отмечается, что эти ограничения вступили в силу с 31 июля 2026 года, когда вступил в силу соответствующий пункт решения Совета ЕС. Согласно новым правилам, временная защита теперь будет предоставляться только тем мужчинам призывного возраста, которые "выполнили воинский долг". В подтверждение этого они должны предоставить доказательства того, что покинули Украину на законных основаниях или освобождены от военной службы.

Для тех мужчин, которые находились в Германии до 31 июля 2026 года и получили временную защиту, нововведения не касаются. Отмечается, что защита для них, как и для всех других украинских беженцев в Германии, автоматически продлевается до марта 2028 года.

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