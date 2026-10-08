Во Франции сообщили, когда начнется обучение украинских пилотов на истребителях Rafale

Вотрен также сообщила, что в настоящее время продолжается процесс лицензирования ракет.

Франция начнет обучение украинских пилотов на истребителях Rafale в ноябре. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на парламентских слушаниях в четверг, пишет Defense News.

"Мы продолжаем обсуждение вопросов, касающихся боевой авиационной составляющей, в частности Rafale. С ноября мы начнем первую подготовку украинских пилотов на Rafale", – сказала она.

Вотрен также рассказала, что в настоящее время продолжается процесс лицензирования на производство ракет.

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"Мы полностью осознаем, что, поддерживая Украину, мы защищаем Европу", – сказала министр.

Передача Украине самолетов Rafale – что известно

Как сообщал УНИАН, о передаче французских самолетов Rafale Украине официально стало известно в июле 2026 года – соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что первые истребители поступят на вооружение Украины в 2028–2029 годах.

Предполагается, что в рамках первой партии Украина должна получить четыре Rafale. Их планируют передать после завершения программы подготовки украинских пилотов и авиатехников, которая стартует в 2026 году.

По данным французских СМИ, самолеты Rafale могут быть взяты из пятой партии, которая изготавливается для Воздушно-космических сил Франции. Другой вариант предполагает, что один из зарубежных клиентов Dassault согласится отложить поставку уже заказанных им истребителей в пользу Украины.

Defense Express отметило, что если такое предположение оправдается и самолеты для ВСУ передадут либо французские ВВС, либо один из зарубежных заказчиков, это свидетельствует о готовности Парижа и в дальнейшем оказывать военную поддержку Украине.

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