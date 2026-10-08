Во Львове столкнулись поезда, есть пострадавшие, – 'Укрзализныця'

В частности, пострадал один из машинистов.

Во Львове столкнулись два поезда. Среди пассажиров есть пострадавшие. Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Во время отправления со станции Пидзамче дизель-поезд "Львов – Сокаль" столкнулся с электровозом. Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается 4 пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали", – говорится в сообщении.

О возможных причинах столкновения пока ничего не сообщается.

Видео дня

Обновлено: По состоянию на 21:49 было известно о восьми пострадавших в результате аварии на железной дороге. Представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева в комментарии "Суспільному" отметила, что пять человек госпитализированы, еще трое получили помощь на месте.

Ситуация с транспортом

Как писал УНИАН, сегодня в Киевском метро из-за аварийного отключения электроэнергии временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов. Впоследствии движение на всех линиях возобновили, но с большими интервалами – 5–10 минут. Все станции открыты для пассажиров.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запустила 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей из-за проблем с автомобильными мостами в Киеве. Поезда будут курсировать с 5 по 9 октября в часы пик, останавливаясь также на станции "Березняки". Помимо шаттлов, между берегами можно передвигаться на пригородных и региональных поездах, которые останавливаются на ключевых станциях. Всего в часы пик будет курсировать до шести рейсов, чтобы уменьшить транспортный коллапс.

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