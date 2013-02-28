В оппозиции рассказали, за что хотят разогнать министров

Сегодня утром «Батькивщина» получила соответствующие подписные листы в аппарате Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Первые подписи под документом поставили председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и председатель Политсовета Объединенной оппозиции Александр Турчинов.

«Мы требуем отставки этого правительства за то, что оно вдвое увеличило долги украинцев по внешним заимствованиям. Мы требуем отправить это правительство в отставку за то, что оно закрыло 300 больниц и 900 школ. Мы требуем отправить это правительство в отставку за то, что оно уменьшило пенсии и заработные платы и увеличило за последний месяц безработицу на 10%», - отметил А.Яценюк.

Политик подчеркнул, что «Батькивщина» призывает своих политических партнеров также поставить свои подписи под резолюцией о недоверии правительству и проголосовать за отставку Кабмина Николая Азарова.

Председатель Политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов отметил: «Это правительство единственное, на что в состоянии, - это обеспечение обогащения кучки, которая «кучкуется» вокруг Януковича, за счет нищенства миллионов украинцев. Они обеспечивают проведение политических репрессий, они ведут страну к международной изоляции. Поэтому вывод может быть только один - отставка этого правительства и в перспективе - досрочные выборы, в том числе и Президента».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля лидер фракции “Батькивщина” А.Яценюк заявил, что оппозиция начинает сбор подписей под резолюцией о недоверии Кабинету министров Украины.

“Оппозиция, которая представляет половину страны, хотела положить начало новой политической традиции, когда мы приходим к правительству и выражаем жестко свое виденье развития Украины, представляем свои политические требования”, - сказал он на брифинге после того, как представителям оппозиции не дали слово на расширенном заседании Кабмина.

А.Яценюк отметил, что оппозиция имеет 42 законопроекта, которые необходимо немедленно принять.

“Но это, так называемое правительство, и так званый Президент, даже побоялись дать слово оппозиции”, - заявил А.Яценюк.

А.Яценюк сообщил, что резолюция недоверия к Кабмину требует 150 подписей народных депутатов.