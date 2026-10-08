Россия повредила критически важный для Киева энергообъект, - Шмыгаль

Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

В результате российской атаки вечером 8 октября был поврежден один из важных энергетических объектов Киева. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Состоялась атака на один из важных для города Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Сейчас атака российских дронов продолжается. Задействованы все службы", – написал он в своем Telegram-канале.

Со своей стороны "Укрэнерго" сообщило, что в результате вражеского обстрела были повреждены несколько элементов электросети, обеспечивающей Киев электроэнергией. Из-за этого в отдельных районах столицы возникли перебои с электроснабжением для значительного числа потребителей.

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Между тем "Киевводоканал" сообщил о снижении давления в водопроводной сети правобережной части Киева.

"В настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводных сетях правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", – отметили в "Киевводоканале".

Как сообщил секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медведь, временно приостановлен прием сточных вод в канализационные сети Киева, в частности с территории Борщаговской общины. Причина – отключение электроэнергии на объектах "Киевводоканала".

Ситуация в энергосистеме – последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевском метрополитене временно остановили движение поездов, а также работу эскалаторов. Сообщалось, что движение останавливали на всех трех линиях киевского метро. На станциях также отсутствовало освещение.

В 19:24 в КГГА сообщили о возобновлении движения поездов на всех линиях столичного метрополитена. При этом на тот момент поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Напомним, ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев прогнозировал, что в Украине периоды отсутствия стабильного электроснабжения могут длиться до 15–16 часов подряд.

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