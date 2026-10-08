В Киеве отреагировали на отзыв посла Южной Кореи

В министерстве иностранных дел Украины придерживаются позиции, что дипломатия должна преобладать над эмоциями.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение Южной Кореи отозвать корейского посла из Киева. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил журналистам.

В частности, как отметил пресс-секретарь, на этой неделе в МИД Украины приглашали посла Республики Корея в Украине для изложения украинской позиции и поиска конструктивных решений. "Ему была доведена позиция украинской стороны. Мы убеждены, что дипломатия должна преобладать над эмоциями", – подчеркнул Тихий.

В то же время, по его словам, "несмотря на решение Сеула об отзыве посла, Украина остается открытой для возобновления конструктивного диалога – даже если на это потребуется время", – отметил Тихий.

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Дипломатический конфликт между Украиной и Республикой Корея

Как сообщал УНИАН, 23 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двое взятых в плен военнослужащих Северной Кореи, воевавших на стороне России против Украины, были отправлены в Южную Корею.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине принять меры, если она не извинится и не признает существование соглашения о конфиденциальности в отношении передачи двух пленных северокорейских солдат.

Сегодня Южная Корея отозвала посла из Украины из-за этого дипломатического скандала.

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