В Госдуме РФ заявили, что владельцы дата-центров должны сами защищать их от дронов

Журавлев раскритиковал владельцев российских дата-центров за недостаточную подготовку.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что владельцы российских дата-центров должны самостоятельно позаботиться о защите своих объектов от атак украинских дронов. Его слова цитируют росСМИ.

"Страна ведёт тяжёлую войну, и странно делать вид, будто предпринимательского сообщества это не коснётся. Участвовать придётся всем", - сказал Журавлев.

По словам чиновника, российский бизнес уже имеет возможность создавать собственные системы противовоздушной обороны для защиты объектов. Он добавил, что российским компаниям также разрешено вооружать такие объекты.

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Однако Журавлев признал, что пока у дата-центров до сих пор нет достаточных средств защиты от дронов:

"Не видно ни антидроновых сеток, ни наблюдательных постов, нет вообще никаких средств защиты".

Чиновник заявил, что российский бизнес должен был заранее предусмотреть возможные удары по таким объектам, поскольку места расположения дата-центров не являются секретными. Он также призвал владельцев крупных компаний вкладывать собственные средства в безопасность критической инфраструктуры.

Удар по дата-центру российского "Яндекса" - что известно

Напомним, что в ночь на 8 октября в России подвергся атаке завод "Саста" в городе Сасово Рязанской области, где расположен дата-центр "Яндекс ДЦ". На территории предприятия вспыхнул пожар.

После сообщения о пожаре в Сасово в "Яндексе" заявили об "инциденте" и проблемах с электропитанием отдельной зоны доступности облачной платформы Yandex Cloud.

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