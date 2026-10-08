Украинская делегация 9 октября встретится с Уиткоффом и Кушнером: Зеленский раскрыл состав

Американская сторона заявляет, что новое совместное предложение должно охватить все аспекты войны.

Уже 9 октября украинская делегация совершит визит в США для встречи со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

Президент рассказал, что в состав украинской переговорной команды войдут:

глава Офиса президента Кирилл Буданов;

заместитель главы ОП Сергей Кислица;

председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия

председатель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что встречи будут происходить два дня подряд. Также он добавил, что к встрече может присоединиться европейская сторона.

Видео дня

Как пишет украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, во время встречи будет обсуждаться новое совместное предложение, охватывающее все аспекты войны и направленное на её прекращение.

Кроме того, представители Белого дома сказали журналистам, что к встрече присоединятся советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании, а также представители Европейского Союза и НАТО.

Украинские переговорщики едут в США - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная делегация на этой неделе посетит США и должна донести до представителей администрации Дональда Трампа сигналы о необходимости усиления давления на российского диктатора Владимира Путина.

По словам Зеленского, помимо фактора ПВО, украинская сторона хотела бы обратить внимание на переговорный трек. Он отметил, что США должны усилить давление с помощью санкций и других мер, а также финансовой помощи и отдельной помощи в области противовоздушной обороны для Украины, и такими шагами заставить Путина сесть за стол переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: