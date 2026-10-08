Украинская делегация 9 октября встретится с Уиткоффом и Кушнером: Зеленский раскрыл состав

Уже 9 октября украинская делегация совершит визит в США для встречи со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.
Президент рассказал, что в состав украинской переговорной команды войдут:
- глава Офиса президента Кирилл Буданов;
- заместитель главы ОП Сергей Кислица;
- председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия
- председатель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.
Зеленский отметил, что встречи будут происходить два дня подряд. Также он добавил, что к встрече может присоединиться европейская сторона.
Как пишет украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, во время встречи будет обсуждаться новое совместное предложение, охватывающее все аспекты войны и направленное на её прекращение.
Кроме того, представители Белого дома сказали журналистам, что к встрече присоединятся советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании, а также представители Европейского Союза и НАТО.
Украинские переговорщики едут в США - что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная делегация на этой неделе посетит США и должна донести до представителей администрации Дональда Трампа сигналы о необходимости усиления давления на российского диктатора Владимира Путина.
По словам Зеленского, помимо фактора ПВО, украинская сторона хотела бы обратить внимание на переговорный трек. Он отметил, что США должны усилить давление с помощью санкций и других мер, а также финансовой помощи и отдельной помощи в области противовоздушной обороны для Украины, и такими шагами заставить Путина сесть за стол переговоров.