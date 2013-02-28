«Давить их всех!»: В Донецкой ОГА обсудили способы борьбы с журналистами

Как передает корреспондент УНИАН, такой диалог между мэрами городов и губернатором состоялся сегодня после коллегии Донецкой облгосадминистрации.

Так, когда мэры городов еще находились в зале заседания, один из городских голов сделал заявление, в котором раскритиковал журналистов и их негативную подачу различной информации накануне президентских выборов 2015 года.

Журналисты, которые зашли в пресс-центр ОГА, смогли на больших экранах наблюдать и слышать трансляцию из зала заседания.

Так, один из мэров сказал: «Пока не будет законодательно оговорена ответственность журналистов интернет-пространства, толку не будет. Молодые люди сейчас пользуются интернет-пространством. Ни в одной стране, кроме России и нас, такой гадости о первых лицах государства не пишут".

При этом он добавил: «Мы в ближайшее время будем пожинать плоды нашего безразличного отношения к этому. Вы понимаете - гадость! Мы с помощью нашей депутатской группы должны инициировать законодательную базу. И самое главное (журналисты интернет-СМИ) - закладывают неверие в молодых людей. Мы таким образом воспитываем целое поколение нигилистов. Им безразлично, что - лишь бы протестовать. То сланцевый газ, то еще что-нибудь, не понимая сути проблемы. У нас впереди 2015 год (год президентских выборов - УНИАН), мы время теряем!».

В ответ на это кто-то из мэров в зале, чье лицо на экране видно не было, бросил реплику: «Давить их, да и все!».

И на эту реплику А.Шишацкий ответил: «Нет, надо, по крайней мере, их, как минимум, обнимать, а давить уже не всех».

Когда журналисты, представляющие четыре Интернет-издания (корреспонденты УНИАН, «Новости Донбасса», «Донецк-Комментарии» и «Остров» - УНИАН) после попытались взять комментарий об этом, А.Шишацкий прошел к лифту, не стал обращать внимание на следовавших рядом представителей СМИ и, проигнорировав их просьбу, уехал.

Его пресс-секретарь Римма Филь осталась и ответила журналистам, что ничего подобного не слышала.

То, что подобное обсуждалось в зале заседания ОГА, подтвердил Донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Он, стоя возле лифта в ОГА и наблюдая вместе с мэром Мариуполя Юрием Хотлубеем, как журналисты обращались к губернатору, с улыбкой сказал: «Мы вот с Хотлубеем слышали только, что журналистов нужно обнимать».