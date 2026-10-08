Эксперты выбрали 3 телевизора, которые лучше всего подойдут для GTA 6

В список вошли два OLED-телевизора LG и более доступная модель TCL с Mini-LED.

До выхода GTA 6 остается все меньше времени – релиз самой ожидаемой игры десятилетия состоится 19 ноября. Если вы хотите получить максимум впечатлений от возвращения в Вайс-Сити, сейчас может быть подходящий момент для обновления телевизора.

Эксперты TechRadar, которые регулярно тестируют игровые телевизоры с современными консолями, выбрали три модели, которые лучше всего подходят для GTA 6. В список вошли два OLED-телевизора LG и более доступная модель TCL с Mini-LED.

LG C6 – лучший вариант без компромиссов

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Главной рекомендацией экспертов стал LG C6. Это OLED-телевизор, который предлагает практически все необходимые функции для современных игр.

Модель доступна в диагоналях 42-83 дюймов и поддерживает разрешение 4K с частотой обновления до 165 Гц. Также есть VRR с поддержкой FreeSync и G-Sync, ALLM, Dolby Vision для игр и набор настроек Game Optimizer.

Во время тестирования TechRadar измерил задержку ввода на уровне 9,2 мс при 4K и 60 Гц и 4,7 мс при 1080p и 120 Гц. По словам эксперта, в динамичных играх изображение остается плавным, а быстрые движения отображаются без заметных рывков.

OLED-матрица также обеспечивает глубокий черный цвет и высокий контраст. Это особенно пригодится в GTA 6, где геймерам предстоит перемещаться по Вайс-Сити как днем, так и ночью, а яркие неоновые вывески будут контрастировать с темными сценами. В США 65-дюймовый LG C6 продается за $1499.

TCL QM7L – лучший вариант по соотношению цены и возможностей

Тем, кто не хочет переплачивать за OLED, TechRadar рекомендует TCL QM7L. На некоторых рынках эта же модель продается под названием C7L.

Телевизор получил SQD Mini-LED-панель, разрешение 4K и частоту 144 Гц. Для игр предусмотрены FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Gaming и ALLM.

Во время тестирования QM7L показал четкую картинку и плавную обработку динамичных сцен. Обзорщики отдельно отметили хорошую цветопередачу и эффективное управление подсветкой, благодаря которому удалось избежать ореолов вокруг светлых объектов.

Еще одно преимущество – цена. 65-дюймовая версия QM7L продается в США за $900. По мнению TechRadar, это один из наиболее интересных вариантов для тех, кто хочет получить качественный игровой телевизор без перехода в премиальный ценовой сегмент.

LG B6 – доступный OLED для небольшого бюджета

Третьим вариантом стал LG B6 – младшая OLED-модель LG, которая сохраняет большинство важных игровых функций старшего C6.

Телевизор оснащен четырьмя HDMI 2.1, поддерживает 4K при 120 Гц, VRR, ALLM и Dolby Vision Gaming. Вдобавок есть Game Optimizer для настройки параметров изображения.

Измеренная задержка ввода составила 8,9 мс при 4K и 60 Гц и 4,9 мс при 1080p и 120 Гц. Во время тестов авторы отметил очень быструю реакцию телевизора и плавное отображение динамичных сцен. При этом B6 способен обеспечить характерное для OLED глубокое изображение с насыщенными цветами и хорошим контрастом.

TechRadar считает его особенно интересным вариантом для тех, кто хочет перейти на OLED, но не готов платить за более дорогую C-серию.В США 65-дюймовый LG B6E во время распродажи можно было приобрести за $999,99 вместо $1899,99.

Напомним, Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября только на PS5 и Xbox Series. Релиз на ПК разработчики пока что анонсировали, но, по данным инсайдера, ПК-версия выйдет уже в феврале 2027 года.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar Games, смогли сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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