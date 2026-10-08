Экспорт нефтепродуктов из России вырос, несмотря на удары Украины по НПЗ

В сентябре экспорт нефтепродуктов из РФ вырос до трехмесячного максимума – около 1,17 млн баррелей в сутки.

В сентябре поставки российских нефтепродуктов выросли до трехмесячного максимума. Это произошло даже несмотря на резкое падение экспорта дизельного топлива из-за введенного правительством РФ запрета, сообщает Bloomberg.

Общий объем морского экспорта нефтепродуктов достиг около 1,17 млн баррелей в сутки. По данным Vortexa, падение поставок дизельного топлива с лихвой компенсировалось увеличением экспорта мазута и нефтехимического сырья.

Экспорт нефтехимического сырья вырос на 35% – до 363 тыс. баррелей в сутки. При этом поставки из балтийских портов увеличились почти на 50%. Объемы экспорта бензина и компонентов для его смешивания составили около 19 тыс. баррелей в сутки.

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Поставки мазута выросли на 6% – до около 613 тыс. баррелей в сутки – самый высокий показатель с апреля. На балтийские порты пришлось почти 80% всех грузов. Экспорт сырья для нефтеперерабатывающих заводов, в частности вакуумного газойля, вырос до около 32 тыс. баррелей в сутки.

В то же время поставки дизельного топлива и газойля упали до всего лишь 144 тыс. баррелей в сутки – самого низкого месячного показателя за более чем десятилетие. Россия ограничивает экспорт дизельного топлива, чтобы поддержать внутренние запасы после украинских ударов по НПЗ.

По данным российских СМИ, кремлевские чиновники могут разрешить некоторым производителям возобновить поставки в этом месяце, чтобы избежать чрезмерного накопления запасов.

В прошлом месяце Россия выплатила нефтяным компаниям самые крупные за более чем четыре года субсидии, чтобы стимулировать поставки автомобильного топлива на внутренний рынок на фоне продолжающихся атак беспилотников.

Экспорт российских нефтепродуктов – последние новости

В конце сентября РФ экспортировала самые большие за полтора месяца объемы нефти, а стремительный рост цен поднял стоимость этих грузов почти до максимума с начала войны. Сообщалось также, что, хотя Россия увеличила прогноз экспорта нефти в 2026 году примерно на 150 тысяч баррелей в сутки, прогноз по поставкам нефтепродуктов, напротив, сократился примерно на 500 тысяч баррелей.

При этом в октябре индийские нефтеперерабатывающие компании существенно сократили закупки российской нефти с поставкой в ноябре на фоне возобновления импорта сырья с Ближнего Востока.

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