ДТП без вызова полиции: в приложении 'Дия' появился цифровой 'Европротокол'

В государственном приложении "Дия" появилась новая услуга – "Европротокол". Отныне водители могут в онлайн-режиме самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП и передать их страховым компаниям. Об этом сообщила пресс-служба приложения.

В "Дии" рассказали, что перед оформлением участники ДТП должны быть уверены, что нет пострадавших, в аварии участвуют только два автомобиля, оба водителя не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также у них есть полисы ОСЦПВ (автогражданка) и они пришли к соглашению относительно обстоятельств инцидента.

Оформить "Европротокол" могут водители, у которых одновременно в "Дии" есть:

  • верифицированный РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • цифровой паспорт – ID-карту, загранпаспорт или удостоверение личности;
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации автомобиля – в качестве владельца или законного пользователя;
  • действующий полис ОСЦПВ на автомобиль, попавший в ДТП.

В остальных случаях участники ДТП должны оформлять бумажный "Европротокол" или вызвать полицию.

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Как оформить "Европротокол" в приложении "Дия":

  • обновите приложение "Дия";
  • перейдите в раздел "Сервисы" – "Водителю" – "Европротокол" (проверьте данные: информация о водителях, автомобилях и страховых полисах подтянется из госреестров автоматически);
  • заполните данные о ДТП и добавьте фото поврежденных автомобилей на месте ДТП;
  • получите согласие и подпись второго водителя через QR-код или уведомление в приложении;
  • подпишите документ "Дия.Подписью" и отправьте.

После успешного подписания обоими водителями "Дия" автоматически передает "Европротокол" в МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины), которое впоследствии передает данные в страховые компании. После этого водитель должен связаться со своей страховой компанией для получения инструкций.

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