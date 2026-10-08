ДТП без вызова полиции: в приложении 'Дия' появился цифровой 'Европротокол'

В приложении "Дия" запустили новую услугу для водителей, которая позволяет зафиксировать ДТП онлайн и передать данные страховой компании.

В государственном приложении "Дия" появилась новая услуга – "Европротокол". Отныне водители могут в онлайн-режиме самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП и передать их страховым компаниям. Об этом сообщила пресс-служба приложения.

В "Дии" рассказали, что перед оформлением участники ДТП должны быть уверены, что нет пострадавших, в аварии участвуют только два автомобиля, оба водителя не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также у них есть полисы ОСЦПВ (автогражданка) и они пришли к соглашению относительно обстоятельств инцидента.

Оформить "Европротокол" могут водители, у которых одновременно в "Дии" есть:

верифицированный РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

цифровой паспорт – ID-карту, загранпаспорт или удостоверение личности;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации автомобиля – в качестве владельца или законного пользователя;

действующий полис ОСЦПВ на автомобиль, попавший в ДТП.

В остальных случаях участники ДТП должны оформлять бумажный "Европротокол" или вызвать полицию.

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Как оформить "Европротокол" в приложении "Дия":

обновите приложение "Дия";

перейдите в раздел "Сервисы" – "Водителю" – "Европротокол" (проверьте данные: информация о водителях, автомобилях и страховых полисах подтянется из госреестров автоматически);

заполните данные о ДТП и добавьте фото поврежденных автомобилей на месте ДТП;

получите согласие и подпись второго водителя через QR-код или уведомление в приложении;

подпишите документ "Дия.Подписью" и отправьте.

После успешного подписания обоими водителями "Дия" автоматически передает "Европротокол" в МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины), которое впоследствии передает данные в страховые компании. После этого водитель должен связаться со своей страховой компанией для получения инструкций.

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