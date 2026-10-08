Под Киевом дрон упал на территорию школы, – ОВА

На территории школы произошёл пожар.

Под Киевом российский дрон прилетел на территорию школы возле ЖК "Петровский квартал". Соответствующие кадры публикуют в социальных сетях.

Как видно на видео, БПЛА упал во двор школы, на территории произошел пожар.

Как сообщил в Telegram глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки повреждены школа-детский сад и детская площадка возле нее в одном из жилых комплексов в Святопетровском Бучанского района. Также повреждено остекление многоэтажных домов.

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О пострадавших в данном инциденте не сообщается. Но в другом населенном пункте района в результате атаки получила травмы женщина. У нее открытый перелом правой голени и ушибы.

Сегодняшняя атака россиян на столицу – что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики не прекращают атаковать Киев. Сегодня, 8 октября, уже известно о трёх погибших и раненых. В Голосеевском районе обломки дрона упали на открытой территории. В связи с этим были вызваны медики. Пострадали 11 жителей города. 9 раненых медики госпитализировали.

В Соломенском районе произошло попадание БПЛА в 4-этажное здание магазина.

В то же время, по данным полиции Киева, в среду, 7 октября, вечером в результате атаки россиян в Оболонском и Деснянском районах столицы погибли четыре человека, пострадали – 12.

В тот же день вражеский БПЛА попал в жилой двенадцатиэтажный дом на уровне 10-го этажа в Деснянском районе. Пламя распространилось на верхние этажи, и произошло частичное разрушение конструкций на 10-м этаже. В одной из поврежденных квартир пожарные обнаружили тела двух погибших. Спасено 22 человека, в том числе 8 детей. Также 4 человека пострадали, в том числе 2 ребенка.

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