Спилберг возглавит жюри Каннского фестиваля

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Для меня это великая честь и огромная привилегия возглавить жюри фестиваля, без устали продолжающего доказывать, что кинематограф является языком, на котором говорит мир», - сообщается в заявлении американского режиссера.

С.Спилберг прославился зрелищными фильмами, которые неизменно имели массовый зрительский успех. Он был создателем таких картин, как "Челюсти", "Парк Юрского периода"и знаменитых приключенческих лент об Индиане Джонсе. Успех сопутствовал режиссеру и тогда, когда он обращался к более серьезному материалу: история о спасении евреев во время Второй мировой войны в фильме "Список Шиндлера" или военный эпос "Спасти рядового Райана".

Фильмы С.Спилберга неоднократно удостаивались престижной премии "Оскар" в разных номинациях.

Главным арбитром прошлогоднего смотра мирового кино в Каннах был итальянский режиссер Нанни Моретти. Возглавляемое им жюри отдало главную награду фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - фильму "Любовь", снятому режиссером из Австрии Михаэлем Ханеке.